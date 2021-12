Tamponamento tra due auto, una si ribalta: donna ferita in ospedale

Schianto alla Baraccola poco prima delle 18. Il tamponamento è avvenuto in via Filonzi e poi una delle due auto si è ribaltata. Alla guida di quest'ultimo mezzo c'era una donna che è rimasta bloccata all'interno. Sul posto sono scattati subito i soccorsi con l'arrivo della Croce Gialla di Camerano, l'auto medica del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La donna è stata estratta dall'auto e soccorsa con la barella spinale. Le è stato applicato quindi il collarino ed è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.