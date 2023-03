Doppio schianto Ferrari sulla villa: i due "piloti" non erano ubriachi

OSIMO - Esito negativo dell'alcoltest per i due automobilisti che hanno si sono schiantati contro una villa di Osimo con le rispettive supercar. Per i due, al momento, è confermata solo la sanzione di 87 euro. Si tratta di un turista belga e di un'olandese. L'incidente di via Molino Basso, domenica scorsa, ha fatto il giro del web: una delle due Ferrari, dopo lo schianto, ha anche preso fuoco. In ospedale uno dei due automobilisti, in condizioni non gravi. Successivamente anche una passeggera è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.