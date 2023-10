Investita da un’auto finisce a terra, in ospedale una donna di 70 anni

ANCONA – Spavento attorno alle 11 per una donna di settant’anni che è stata investita da un’auto in Corso Amendola, di fronte a Stadio Bar all’incrocio con Via Damiano Chiesa. L’impatto ha fatto cadere a terra la donna, prontamente soccorsa dalla Croce Gialla e successivamente trasportata presso il Presidio Ospedaliero di Torrette in codice giallo. Sul posto anche l’Automedica e la Polizia Locale per i rilievi.