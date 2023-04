Il conducente del suv fa retromarcia e non la vede, donna travolta finisce sotto l'auto

ANCONA - Una donna di 74 anni è stata investita da un suv che stava facendo manovra. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo Corso Amendola.

Secondo una prima ricostruzione l'anziana stava passeggiando quando il conducente del suv l'ha travolta mentre stava effettuando la retromarcia. La 74enne è caduta a terra ed è rimasta incastrata sotto al veicolo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. La signora è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.