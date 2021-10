Il cinghiale attraversa la strada, poi lo schianto: animale morto e danni ai veicoli

Incidente stradale venerdì sera al Vallone di Offagna, nei pressi del bivio per Montesicuro, dove un cinghiale è stato travolto mentre si trovava sulla carreggiata. Dopo l'impatto l'auto è stata tamponata da altri mezzi. A dare la notizia è Il Corriere Adriatico.

L'animale è morto sul colpo mentre per quanto riguarda gli automobilisti, per fortuna, non ci sono stati feriti. Non è la prima volta che lungo il Vallone accadono incidenti del genere: la settimana scorsa infatti un'auto aveva investito un lupo di circa 60 chili.