Ciclista centrato in pieno da un'auto

ANCONA- Centrato in pieno da un’auto mentre va in bici, ciclista trasportato all’Ospedale di Torrette con politrauma. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 sulla provinciale del Conero, poco dopo il bivio per Varano in direzione Portonovo. Il ciclista, un uomo di 55 anni, è stato soccorso dalla Croce Gialla, sul posto anche la Polizia Locale. Poco più tardi, intorno alla 10:30, la Croce Gialla è intervenuta insieme ai Carabinieri in Corso Mazzini, tra le bancarelle, per una donna di 58 anni ubriaca. La signora è stata traportata a Torrette, non è in pericolo di vita.