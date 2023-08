Prima l'incidente con un'auto, poi si schianta contro un palo: morto un centauro

CASTELFIDARDO - Incidente mortale in via Bramante, a perdere la vita è un 51enne di Montemarciano. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, l'uomo è morto dopo il ricovero. Tutto è accaduto intorno alle 18: secondo una prima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo della moto dopo l'impattto con un'auto per poi schiantasi contro un palo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Osimo. Inutili i diversi tentativi di rianimazione e il ricovero in condizioni critiche a Torrette. L'esatta dinamica e responsabilità sono ancora in fase di accertamento.