Frontale da spavento sulla statale, quattro feriti: giovane anconetano in ospedale con codice rosso

CASTELFIDARDO - Incidente spaventoso a Montecamillone questa mattina. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate lungo la statale: quattro feriti, uno in codice rosso ma non in pericolo di vita.

E' succeso questa mattina poco dopo le 11,30. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio della polizia locale di Castelfidardo, i veicoli si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio un giovane anconetano, ricoverato tuttora a Torrette. Per eseguire i rilievi di legge la strada è rimasta chiusa per circa un'ora con il totale blocco della circolazione. Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e già nelle prossime ore verranno ascoltati i testimoni ed esaminate le telecamere presenti sul posto