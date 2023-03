Pullman contro camion, c'è un morto: chiuso tratto dell'A14

LORETO – Scontro tra autobus e mezzo pesante, muore il camionista. Nuova tragedia in A14,stavolta tra Loreto e Ancona-sud. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto l'eliambulanza, ma i soccorsi per il camionista sono stati inutili. Presenti anche Vigili del fuoco e polizia stradale. L'incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione Bologna. Il pullman, secondo una prima ricostruzione, non aveva passeggeri a bordo. Traffico in tilt, dinamica in fase di accertamento.

IN AGGIORNAMENTO