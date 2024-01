Incidente tra due camion, conducente bloccato tra le lamiere: strada chiusa

CHIARAVALLE - Un tir si è schiantato contro una bisarca, per cause ancora in corso di accertamento. E' successo in via San Bernardo, intorno alle 13,30.

Sul posto sono intewrenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Ferito uno dei due conducenti, estratto dalle lamiere e portato in ospedale in condizioni non gravi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.