Frontale sulla provinciale, auto si ribalta e finisce in un campo. Paura per una ragazza

CAMERANO - Incidente stradale ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale 2. Per cause da chiarire un'auto ha centrato frontalmente un altro veicolo e poi si è ribaltata, finendo nel campo che costeggia la carreggiata. Nell'abitacolo una ragazza che non è riuscita ad uscire in autonomia.

Sul posto polizia, gli operatori della Croce Gialla di Camerano, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto la giovane dall'auto e l'hanno consegnata ai sanitari per le cure del caso. E' stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.