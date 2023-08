Per non cadere dalla bici si aggrappa al guard rail e si ferisce le mani

ANCONA- Si aggrappa al guardrail per evitare di cadere dalla biciletta e si ferisce le mani. Brutta dsavventura questa mattina per un ciclista che stava percorrendo la Flaminia in sella alla sua bici, quando all’incrocio con via Conca è caduto. L’uomo di mezza età è stato soccorso dalla Croce Gialla e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice di media gravità.