Scivola con lo scooter e cade sull'asfalto, 17enne al pronto soccorso

/ Via Conca

Paura per un minorenne questa notte alla rotatoria di via Conca. Erano circa le 24 quando un ragazzo di 17 anni è scivolato, mentre era in sella al suo motorino, piombando sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Immediati i soccorsi che sono scattati su segnalazione di alcuni automobilisti. Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.