La buca non le dà scampo, vola a terra con lo scooter: donna in ospedale

ANCONA - Perde il controllo dello scooter a causa di una buca, vola a terra e riporta diversi traumi. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in via Tavernelle, incrocio con via Petrarca.

La donna ha riportato diversi traumi e una vistosa ferita al viso. Sul posto il 118, l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e una pattuglia della polizia municipale. E’ stata portata a Torrette con un codice di media gravità.