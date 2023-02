La ruota del suo scooter finisce in una buca, lui cade a terra e si ferisce: corsa in ospedale

ANCONA - Tradito da una buca mentre è in sella allo scooter, cade e finisce in ospedale. Paura que-sta mattina, intorno alle 8:30, lungo via Maggini. L’uomo, un 65enne, è finito a terra dopo che una ruota del suo scooter è finita in una buca.

Sul posto l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. L’uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.