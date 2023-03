Cerca di raggiungere la sorellina: bimbo di un anno muore travolto da uno scuolabus

FERMO- Bimbo di un anno e mezzo muore travolto dallo scuolabus dove era salita la sorellina. Una tragedia immane quella che questa mattina si è consumata in via Pisanelli a Casette d’Ete intorno alle 08:30. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale ma da stando ai primi accertamenti sembra che il piccolo, di nazionalità pakistana, sia sfuggito alla madre per cercare di raggiungere la sorellina, appena salita sul pullmino per andare alla scuola dell’infanzia. Proprio in quel momento lo scuolabus sarebbe ripartito investendo il piccolo. Il conducente non si sarebbe accorto di nulla.

Sul posto sono intervenute ?? l'ambulanza della Croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare, l'automedica della Potes di Porto San Giorgio e la Ils. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di salvarlo, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Il piccolo sarebbe morto sul colpo. Strazianti le urla della madre, sotto choc l’autista dello scuolabus.