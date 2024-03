Betoniera esce di strada, circolazione bloccata per due ore

JESI – Il mezzo era finito a lato della sede stradale, e l’incidente ha richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco. Circolazione bloccata per due ore questa mattina in via Colle Onorato, a Jesi, per l’uscita di strada di un betoniera che nei pressi di una cunetta è terminata al di fuori della carreggiata. Necessario l’intervento dell’autogru, proveniente dalla sede centrale, che ha provveduto al recupero dell’autocarro rimettendolo in strada. Non sono segnalati danni a persone o cose, sul posto anche i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi di rito.