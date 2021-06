Terribile schianto in autostrada, camion travolge l'automedica: mezzo distrutto

L'automedica era ferma in autostrada, con gli operatori impegnati nel soccorso di due persone rimaste ferite dopo che il loro furgone si era ribaltato. Proprio in quel momento è sopraggiunto un camion che ha travolto il veicolo rischiando di provocare una carambola fatale. E' questo quanto successo nella mattinata di ieri, lungo il chilometro 241 dell'autostrada A14, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto.

Per fortuna l'impatto non ha causato ulteriori feriti con gli operatori del 118 ed il conducente del camion che sono rimasti illesi. Feriti, con un codice di media gravità, gli occupanti del furgone ribaltato che sono stati poi portati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.