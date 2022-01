Schianto in autostrada, coinvolto l'ex candidato sindaco: «Sono un miracolato»

Brutto incidente ieri notte sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto. Ad essere coinvolto, a bordo dell'Audi che si è ribaltata per cause ancora da accertare, Alfio Marchini, l'imprenditore romano già candidato nel 2016 alle elezioni amministrative della Capitale. L'uomo è per fortuna uscito illeso dal veicolo ed è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. «Diciamo un bel miracolo - ha commentato Marchini all'Adnkronos - Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene».