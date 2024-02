Non rispetta lo stop e si schianta contro un autobus. Nel frontale ferito un 29enne

ANCONA - Non rispetta lo stop e si schianta frontalmente contro un autobus. Paura nel pomeriggio di oggi in via del Castellano. Alla guida dell'auto una ragazza di 21 anni che per fortuna è rimasta illesa. Ad avere la peggio è stato invece l'autista dell'autobus, un ragazzo di 29 anni, che ha riportato un trauma cervicale. Sul posto il personale della Croce Rossa di Ancona che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è grave.