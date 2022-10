Auto contro scooter, donna sbalzata a terra. Caos viabilità

ANCONA - Auto contro scooter in via Martiri della Resistenza, nei pressi di piazzale Europa. In ospedale la donna che era in sella al motorino, 48 anni. E' stata sbalza a terra dall'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, ed è stata portata a Torrette in codice di media gravità. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la Croce Gialla di Ancona. Disagi alla viabilità nella zona.