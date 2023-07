Ciclista finisce in una scarpata, sul posto 118 e vigili del fuoco: è in gravi condizioni

JESI - Stava viaggiando lungo via della Barchetta quando, per cause ancora da chiarire, è finito con la sua bicicletta in una scarpata profonda tre metri. L'incidente, avvenuto questa mattina poco dopo le 9, ha coinvolto un ciclista che ora versa in gravi condizioni.

Sul posto gli operatori del 118 insieme ai vigili del fuoco per il recupero dell'uomo ed il successivo trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO