Si ribalta con l’auto dopo una curva: paura per un 29enne

ANCONA - Perde il controllo dell’auto e si ribalta. L’incidente è successo ieri sera, attorno alle 22.30, in via della Montagnola. Al volante dell’auto un 29enne. Il giovane si trovava vicino all’azienda Taccalite quando si è ribaltato e la vettura è rimasta in bilico su una fiancata. Il 29enne è uscito da solo dall’abitacolo, è rimasto illeso. Sul posto la Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il conducente ha rifiutato il trasporto in ospedale.