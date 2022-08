L’auto centra la moto in pieno, incidente da brividi: «L’ho visto solo volare a terra»

ANCONA - Schianto da brividi a Pietralacroce. Un’auto ha centrato in pieno una moto per cause ancora in corso di accertamento. In ospedale il centauro, un uomo di 66 anni, che è rimasto sempre cosciente seppur dolorante a gambe e schiena. Una testimone: «L’ho visto solo volare a terra». Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ancona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,45 in via Cagli, all’altezza dell’incrocio con via Impastato. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia municipale.