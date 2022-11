Auto contromano in galleria, l’altra la evita in extremis ma si schianta contro il guardrail: caccia al pirata

SENIGALLIA - Auto contromano in galleria, l’altro automobilista la schiva ma si schianta contro il guard-rail. E’ stato lui stesso a raccontare quanto accaduto 29 novembre a ora di pranzo.

Un’auto bianca, secondo la ricostruzione, ha imboccato la galleria del Cavallo, lungo la complanare sud, in direzione Marzocca e, per evitarlo, l’atro automobilista è finito con la sia macchina contro il guardrail. Il pirata non si è neppure fermato. Su Facebook l’appello: «In molti hanno visto ma nessuno s'è fermato. C'è qualcuno che può aiutarmi? Qualcuno passava di lì? Un vostro familiare o amico? Grazie! Io sto bene, contusioni e spavento a parte».