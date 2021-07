Auto contro scooter durante la festa degli europei: due feriti

La festa per la vittoria dell'Italia agli europei è stata incontenibile ieri sera. E così i sanitari della Croce gialla hanno avuto del lavoro da fare in giro per la città. Sono intervenuti verso l'una e mezza di notte in via Marconi per uno scontro auto-moto in cui sono rimasti feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, in sella a uno scooter. Il motorino è stato centrato da una macchina che si trovava nel traffico della partita di calcio. Sul posto sono accorsi anche l'automedica, i carabinieri e la guardia di finanza. Sono stati trasportati all'ospedale con un codice di media gravità ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Intervento della Croce gialla di Ancona anche alle tre del mattino, proprio sotto il teatro delle Muse. Un uomo di origine marocchina era riverso a terra, completamente privo di sensi. A chiedere aiuto alcune persone che si trovavano con lui. Stando alla loro versione l'uomo avrebbe bevuto troppo. E' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e si riprenderà.