Scontro alla rotatoria, Ape car si ribalta: conducente estratto dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri poco dopo le ore 18 a Jesi nella rotatoria tra viale Don Minzoni e via 24 Maggio per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un motocarro ribaltatosi nell'urto. La squadra dei pompieri sul posto ha estratto il conducente dell'Ape, in collaborazione con i sanitari del 118, e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Locale e Polizia Stradale.