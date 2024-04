Investito da un'auto finisce a terra, attimi di paura per un anziano

ANCONA – L’auto che sopraggiungeva lo ha centrato, facendolo cadere a terra. Attimi di paura attorno alle dieci quando un anziano, in corso Carlo Alberto nei pressi dell’angolo con piazza Ugo Bassi, è stato investito da una macchina ed è dovuto ricorrere alle cure del 118.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Gialla (oltre all’automedica e alla Polizia Locale) che ha soccorso l'82enne e caricato in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico dovuto alla caduta, ma le sue condizioni sembrerebbero non destare preoccupazioni.