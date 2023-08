Anziano va fuori strada con l'auto: avvolto dalle fiamme

ANCONA – Quando i soccorsi lo hanno raggiunto, con la vettura che attorno era quasi avvolta dalle fiamme, non ha saputo dire cosa gli era successo. Il personale intervenuto lo ha messo in sicurezza per non farlo raggiungere dal fuoco. L'uomo, 84 anni, sarebbe finito fuori strada, da solo, dopo un incidente, e il calore del veicolo ha innescato un incendio di sterpaglie. E' accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 16, in via Pontelungo, vicino alla Casa Gialla. L'anziano era alla guida del veicolo che è finito sopra ad un campo dove si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno pensato a domare l'incendio che minacciava di estendersi fino alla struttura protetta che ospita malati psichiatrici, l'automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa che si è occupata dell'84enne. L'uomo è stato portato in pronto soccorso in sttao confusionale ma non è in pericolo di vita.