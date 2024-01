Carambola tra due furgoni per una mancata precedenza, danneggiate anche delle auto in sosta

ANCONA - Sarebbe stata una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Colleverde e via Gioberti. Nello schianto coinvolti due furgoni ed alcune auto in sosta. A rimanere feriti i due conducenti dei furgoni: un uomo di 70 anni ed un altro di 67 anni. Per il primo è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Il secondo invece ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale, automedica e Croce Gialla di Ancona.