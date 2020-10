Ubriaco fradicio, tampona una donna: nel sangue un tasso alcolemico spropositato

Non credevano ai propri occhi i vigili, quando l’hanno fermato e l’hanno sottoposto all’alcoltest: oltre 3 g/l, più di 6 volte il limite consentito.

E infatti faticava a reggersi in piedi il dominicano di 29 anni, residente a Jesi, che in pieno giorno, completamente ubriaco, ha tamponato una donna all’incrocio tra corso Amendola e via Cesare Battisti. Tanti danni, ma nessun ferito, anche se la donna si è riservata di farsi visitare.

La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha chiesto ausilio al 118 per condurre l’automobilista ubriaco al Pronto soccorso di Torrette, dove è stato confermato il tasso alcolemico esagerato. Il 29enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto.