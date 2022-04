Travolge uno scooter con in sella un 15enne, poi si allontana a tutta velocità

ANCONA - E' caccia al pirata della strada che oggi pomeriggio, attorno le 15.30, ha provocato un incidente stradale, travolgendo uno scooter per poi allontanarsi senza prestare soccorso. E' successo in via Torresi.

Per fortuna alcuni passanti sono riusciti a segnare il numero targa ed hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato soccorso al ferito, un ragazzo di 15 anni, e l'hanno trasportato in ospedale con un codice verde. Per lui soltanto un grande spavento, qualche graffio ma nessuna grave conseguenza. Sono in corso le ricerche dell'automobilista.