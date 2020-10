Esce da un negozio, un ciclista la travolge: paura per una bambina di 8 anni

Esce da un negozio e viene investita da un ciclista.

Paura oggi pomeriggio in via Marconi per una bambina di 8 anni, centrata in pieno dalla bicicletta su cui pedalava un uomo originario del Bangaldesh.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, allertati dai genitori della piccola, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con la Croce Gialla di Ancona. La piccola è stata portata al Salesi per un trauma facciale.