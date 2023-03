Incidente in pieno centro, macchina distrutta e due ragazze in ospedale

ANCONA - E' due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, all'incrocio tra via Piave e via Giannelli. Si tratta di due ragazze di 22 e 24 anni, a bordo di un'auto che è andata distrutta a seguito dell'impatto.

Sul posto la Croce Gialla di Ancona, la guardia di finanza ed i vigili del fuoco. Le due giovani sono state trasportate all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non sono in pericolo di vita.