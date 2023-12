Il mezzo di AnconaAmbiente finisce fuori strada, 60enne dipendente dell'azienda condotto in ospedale

ANCONA – Ha richiesto l’intervento di Croce Gialla, Polizia Locale e Vigili del Fuoco l’incidente avvenuto questa mattina alle 8.30, in via della Montagnola, che ha coinvolto un mezzo di AnconaAmbiente. Il veicolo è finito fuori strada in prossimità del supermercato Coop, in direzione Piazza d’Armi.

Sul posto sono stati effettuati i rilievi del caso, mentre il personale sanitario ha provveduto a trasportare in ospedale per accertamenti un dipendente dell’azienda. L’uomo, di sessant’anni, non è in gravi condizioni.