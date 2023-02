Incidente tra due camion, paura in A14: mezzi distrutti

MAROTTA - Incidente in A14 tra due mezzi pesanti, uno dei due autisti è finito al pronto soccorso. Lo schianto, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 19 all'altezza di Marotta, sulla corsia in direzione nord. Sul posto 118 e Vigili del fuoco, con questi ultimi che hanno messo in sicurezza l'area.