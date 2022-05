Tragico incidente in A14, è morto il conducente dell'automobile

ANCONA - Non ce l’ha fatta il conducente dell’auto che, per motivi ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente al chilometro 230 dell’A14. La tragedia è avvenuta in direzione Pescara nei pressi dello svincolo di Ancona Sud intorno all’13,30.

Dinamica ancora da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni non sembra siano rimaste coinvolte altre vetture. Nella zona ci sono cantieri, regolarmente segnalati. Inutili i soccorsi. Sul posto era intervenuta la Croce Gialla di Camerano insieme ai mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente, incastrato tra le lamiere, era già in condizioni critiche.