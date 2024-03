Perde il controllo dell'auto, 93enne investe in pieno una donna

ANCONA – È di due feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in via Torresi, all’altezza del civico 115. Per cause da accertare, una donna di 93 anni alla guida di una Fiat Punto è finita contro un’inferriata ed ha investito una 75enne, terminando la sua corsa dalla parte opposta della sede stradale.

La passante è stata portata dalla Croce Gialla all’ospedale, ed avrebbe alcune fratture causate dall’impatto. Trasporto al pronto soccorso, effettuato dalla Croce Rossa, anche per l’anziana al volante, anche lei in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.