Incendio nella notte, paura in un palazzo del centro: 4 persone in ospedale

Incendio da paura quello scoppiano stanotte in una palazzina di via Baccarani dove, per cause ancora da accertare, si è propagato un incendio con fiamme talmente vive da richiamare anche l’attenzione dei condomini vicini.

L’allarme a 118 e 115 è scattato intorno alle 2,50 del mattino, quando a Borgo Rodi sono arrivate un’autoscala, 2 autobotti dei vigili del fuoco, 2 volanti della polizia e gli operatori sanitari. C’è stato infatti bisogno del soccorso medico per 4 persone intossicate, trasportate all’ospedale dall’automedica del 118 e dall’ambulanza della Croce Rossa di Ancona.

Servizio in aggiornamento