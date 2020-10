A causare l'incendio uno scaldino elettrico, aveva già dato problemi: ora 2 case inagibili

Sarebbe stato uno scaldino elettrico o una stufa elettrica a innescare la scintilla causa dell’incendio di stanotte a Borgo Rodi. E’ la prima ipotesi dei vigili del fuoco che adesso hanno dichiarato inagibili 2 appartamenti. Da quelle case sono fuggita stanotte almeno 6 persone, 4 delle quali sono state portate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette dagli operatori della Croce Rossa di Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma stando a quanto raccontato dai testimoni anche alla polizia, prima dell’incendio, i proprietari di casa avevano già spento un piccolo rogo causato proprio dallo scaldino. Sarebbero poi andati a dormire sereni in un’altra stanza, convinti che non ci fossero più problemi, ma in realtà le fiamme hanno ripreso vita, dando il là ad un incendio da paura, con un fumo propagatosi in tutto il palazzo e fiamme visibili anche a distanza.