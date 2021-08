Maxi rogo sorvegliato speciale: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento con tre squadre dei Vigili del fuoco del grosso incendio alimentanto dalle folate di vento che ha coinvolto 4 Comuni di Valmusone e Conero.

Fondamentale il lavoro delle forze dell'ordine per gestire l'emergenza e scongiurare il peggio. Alle ore 1,15 è stato dato il nulla osta per la riapertura della linea ferroviaria adriatica che era stata interrotta nel primo pomeriggio di ieri. Oggi, invece, proseguono le operazioni di bonifica e sorveglianza con due squadre dei Vigili del fuoco coordinate dal Posto di Comando Avanzanto attivo da ieri. Per tutta la sera i pompieri hanno lavorato lungo la massicciata con l'ausilio dell'elicottero Aib regionale e con le squadre via terra. La carreggiata sud dell'A14, invece, è stata riaperta attorno alle 18, ma solo su due corsie.

L'allarme rosso era scattato anche al camping Numana Blu dove 1900 persone tra staff e villeggianti erano stati fatti uscire immediatamente dalla struttura per via del fumo. Nel frattempo nel pomeriggio si erano riuniti i sindaci dei comuni interessati dall'emergenza, il prefetto di Ancona, Darco Pellos, il capo di gabinetto della Prefettura di Macerata, vertici delle forze dell'ordine e lo stesso governatore regionale Francesco Acquaroli per coordinare le operazioni di evacuazione. Poco dopo le 20, dopo il summit tecnico, si è deciso che tutti potevano rientrare con la garanzia della sorveglianza notturna.