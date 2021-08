Scoppia l'incendio di sterpaglie: Statale chiusa, chilometri di coda in autostrada

Disagi alla circolazione ferroviaria e stradale con il vasto rogo che si è sviluppato alle 12,30 a Castelfidardo. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso non facili per via delle raffiche di vento e dell'afa

Vasto incendio di sterpaglie a Villa Poticcio, a Castelfidardo. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'area che circonda la Statale 16 alle 12,30.

Le fiamme hanno rischiato di lambire anche delle case (evacuate in via preventiva) e hanno già raggiunto i binari, con la linea ferroviaria che è stata momentaneamente interrotta. Sul posto sei squadre di vigili del fuoco Canadair ed elicottero. La colonna di fumo ha raggiunto anche la vicina A14 (chiusa e poi riaperta alle ore 17). Inevitabili i disagi alla circolazione con lunghe code che si sono formate in autostrada.

Fumo fino al mare

È stato disposto inoltre l'evacuazione del campeggio Numana Blu. Via mare operativa anche l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona che si trova in standby a largo del camping per supportare le operazioni di soccorso.

Le informazioni Anas

A causa dell'incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale la statale 16 " Adriatica" è stata chiusa al traffico, nei pressi del chilometro 320,000 a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Per chi viaggia in direzione Pescara è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castelfidardo (km 319,900), mentre per chi viaggia in direzione Cattolica è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Loreto (km 322,600). Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.