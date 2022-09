Incendio al ristorante, per gli investigatori c'è la mano umana

MONTEMARCIANO - Incendio sul lungomare, a fuoco il “Madame Beach&Restaurant”. Le fiamme si sono sprigionate questa mattina intorno alle 5 e le indagini propendono per un episodio di matrice dolosa. I carabinieri di Senigallia infatti hanno trovato una tanica sospetta nei pressi del locale. Locale che comunque non ha subìto ingenti danni dal punto di vista strutturale. Indagini in corso per risalire a cos’è realmente accaduto alle prime ore di oggi, o forse durante la notte. Secondo quanto risulta, non è stato rubato nulla all’interno della struttura.

Questa mattina al “Madame Beach” si sono precipitati Vigili del Fuoco, agenti del commissariato di Senigallia e i carabinieri. Le fiamme sarebbero divampate dalla cucina. Il locale è ora sotto sequestro.