A fuoco due container: dentro ci sono attrezzi per asfaltare le strade

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14,00 circa in via del Donatore ad Osimo per un incendio che ha interessato due container.

All’interno dei container erano presenti degli attrezzi di magazzino e dei macchinari per eseguire l’asfaltatura delle strade. I pompieri di Osimo sono intervenuti con due autobotti e hanno spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e successivamente hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la polizia.