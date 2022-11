Incendio in appartamento, tenta di salvare i due gatti presenti in casa e finisce in ospedale

ANCONA - Incendio nella giornata di oggi all'interno di un appartamento di via Maiolati. Dentro la casa era presente un'anziana che per fortuna è riuscita a raggiungere il portone di una vicina di casa ed allertare i soccorsi. Il figlio, un 48enne anconetano, è intervenuto poco dopo e nel tentativo di salvare i due gatti presenti in casa è rimasto intossicato. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per il 48enne è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Intervenuti anche vigili del fuoco, polizia e automedica del 118.