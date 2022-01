Incendio in un capannone, le fiamme distruggono anche dei trattori

MONTE SAN VITO - Incendio nella serata di ieri, attorno le 21.15, nei presso di via Maruoco. Per cause ancora in fase di accertamento ha preso fuoco un capannone di circa 200 metri quadri, adibito a rimessaggio di attrezzatura agricola. All'interno erano infatti si trovavano anche alcuni trattori e veicoli agricoli, andati in parte distrutti.

Sul posto i vigili del fuoco di di Jesi che, collaborando con le squadre provenienti da Arcevia e Ancona, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Per fortuna non ci sono stati feriti. Intervenuti anche i carabinieri.