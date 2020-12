Si incendia la canna fumaria e le fiamme invadono la casa: spavento in una villetta

Prende fuoco una canna fumaria in una villetta di Polverigi dando inizio ad un principio d'incendio: grande spavento per gli inquilini della casa in via Circonvallazione oggi alle 13. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi all'accaduto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme nella canna fumaria e hanno poi areato i locali per permettere al fumo di uscire.