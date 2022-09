Semirimorchio divorato dalle fiamme, del mezzo rimane solo la carcassa

CASTELFERRETTI - Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno trovato il semirimorchio in fiamme con l'incendio che lo stava letteralmente divorando. I pompieri hanno dovuto utilizzare la schiuma per spengere il rogo e mettere in sicurezza l'intera area. L'intervento è stato effettuato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, in via Ponte Murato a Castelferretti.

Il semirimorchio trasportatava bevande alimentari. Da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.