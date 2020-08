Incendio in un appartamento di Agugliano, salvate dalle fiamme 2 famiglie

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 17,3o di oggi circa ad Agugliano, in via Trento per l'incendio in un appartamento. Sul posto sono presenti la squadra di Osimo in collaborazione con l'autobotte di Jesi e l'autoscala di Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Due Famiglie sono state salvate con l'ausilio dell'autoscala.

