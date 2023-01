Restyling degli impianti sportivi comunali: 19 milioni di euro per il rilancio della città

ANCONA - L’amministrazione comunale ha gettato le basi per la città del domani. Un binario fondamentale per il taglio dei traguardi sono i fondi derivanti dai bandi del Pnrr: 12,5 milioni di euro su un complessivo di 19 milioni di opere nell’ambito dell’edilizia sportiva. Una ricaduta anche sul piano sociale: «Ristrutturare contenitori storici significa ridare luce all’intero quartiere - afferma l’assessore allo sport Andrea Guidotti -, vuol dire creare un valore aggiunto in città e arricchire un’offerta anche sul piano turistico sportivo». I progetti in corso: nuovo Palaveneto (5,7 milioni), Stadio Dorico (circa 5 milioni, una parte già spesa), piscina olimpionica di Passo Varano (2,5 milioni), poligono di tiro a segno a Passo Varano (4 milioni), rifacimento della piscina di Ponterosso (1,2 milioni) e lo skatepark a Posatora (600 mila euro).

Gli interventi

Tra marzo e luglio di quest’anno verranno affidati i contratti per il via ai cantieri. Termine ultimo: 2026, come da cronoprogramma del Pnrr. Lanciando uno sguardo sul futuro della città: lo Stadio Dorico tornerà operativo con una nuova tribuna da circa 800 posti, 4 campi da tennis e uno da padel, uno da calcetto in erba sintetica e anche la curva verrà messa nuovo. «Ma non dimentichiamo il rifacimento del portale monumentale d’ingresso, con un’ampia piazza, un bar e la riqualificazione del campo da basket» precisa Guidotti. Il Palaveneto «diventerà un gioiellino al top dell’efficientamento energetico» commenta soddisfatto l’assessore. Ovvero: un nuovo campo 40x20 per basket, calcio a 5 e le altre discipline che ne faranno utilizzo, una nuova tribuna da circa 400 posti e tre palestre per ridare casa alle storiche società, come la pugilistica, la pesistica e la ginnastica. E poi nascerà un bar interno e un parcheggio per non togliere posti auto ai residenti.

La cittadella sportiva

Il fiore all’occhiello dei progetti in arrivo riguarda l’area di Passo Varano. Una piscina olimpionica scoperta 50x25 e un poligono di tiro a segno, «progetto portato avanti a quattro mani con la federazione» tiene a sottolineare l’assessore. Ma la vera novità è la cittadella sportiva che potrebbe nascere a due passi dal Palaprometeo e dal Del Conero. Qui il condizionale è d’obbligo, perchè il bando per la vendita dei 7 ettari di terreno tra la ferrovia e Ciavattini non è ancora uscito. Però c’è già stata la manifestazione d’interesse dell’Ancona Calcio per la realizzazione dell’Ancona Training Center. Ovvero: 3 campi d’allenamento, una foresteria, una club house e una sala stampa. Su questo progetto l’assessore Guidotti resta piuttosto abbottonato. Si limita solamente a ribadire «la grande collaborazione e sinergia con la società di Tiong e con l’intero staff».

Le tempistiche

Per tutto ciò che riguarda le opere in programma i tempi sono piuttosto stretti. Tre anni per realizzare i progetti finanziati dai fondi Pnrr. «Nonostante la difficoltà della gestione dei cantieri - replica Guidotti - stiamo rispettando il cronoprogramma. Ma questo è merito dei dirigenti, dei funzionari e di chi sta lavorando negli uffici comunali dello sport e dell’urbanistica. Stanno facendo i salti mortali. Non meno il supporto dei colleghi in giunta e della maggioranza».